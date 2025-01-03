Росіяни перекидають військову техніку з Сирії до Північної Африки

Росіяни планують перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії, що у Північній Африці. Наразі росіяни очікують прибуття військових та вантажних суден для транспортування техніки та озброєння. Про це у п’ятницю, 3 січня повідомило Головне управління розвідки міноборони України.

За даними розвідників, наразі росіяни перебувають на військово-морській базі у сирійському місті Тартус, очікуючи на свої військові кораблі для транспортування військової техніки та озброєння. Також на цій базі перебувають найманці підконтрольного міністерству оборони Росії «африканського корпусу».

5 січня до порту у Сирії мають прибути великі десантні кораблі «Іван Ґрєн» та «Алєксандр Отраковський», а також суховантажне судно Sparta, які зараз перебувають у акваторії Середземного моря. За даними ГУР, на борту «Отраковського» перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту Росії капітан 1-го рангу Юрій Давітян. Крім того, 8 січня до Сирії мають прибути універсальне вантажне судно Sparta II і танкер «Іван Скобєлєв».

«Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії. Ще один військовий корабель Росії зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ Середземному морі – фрегат “Адмірал Ґоловко” – планує здійснити дозаправку», – йдеться у повідомленні розвідки.

Наприкінці грудня 2024 року газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляла, що росіяни за допомогою вантажних літаків перевезли з Сирії до Лівії системи протиповітряної оборони. Видання припустило, що росіяни перекидають військову техніку та озброєння до Лівії, щоб зберегти військову присутність на Близькому Сході.

Додамо, що військові бази на сході Лівії контролює підтримуваний Росією верховний головнокомандувач Лівійської національної армії Халіф Хафтар.

Нагадаємо, 9 грудня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що станом на літо 2024 року у Сирії перебувало до 7,5 тис. російських військових. Андрій Коваленко припустив, що після падіння режиму Башара Асада частину цих військових росіяни можуть перекинути на фронт в Україні, однак це не матиме серйозного впливу на ситуацію на фронті.