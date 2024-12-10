До падіння режиму Башара Асада у Сирії знаходилося близько 6-7,5 тис. російських солдатів, включно з представниками приватних військових компаній. Їх Росія може перекинути на фронт в Україну. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За даними керівника ЦПД, станом на літо 2024 року у Сирії перебувало близько 6-7,5 тис. російських військових, включно з представниками ПВК. Проте, за словами Коваленко, це не матиме серйозного впливу на ситуацію на фронті, якщо Росія вирішить їх перекинути в Україну. Він наголосив, що росіяни щодня зазначають великих втрат.

«Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до Росії з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях. Щобільше, частина з цих вояків може бути перекинута в Африку», – додав він.

Нагадаємо, 8 грудня повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом лідер опозиції Хаді аль-Бахра повідомив про падіння режиму Асада.

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України зазначала, що росіяни почали виводити свої війська та судна з військової бази у провінції Тартус після того, як режим Башара Асада, підтримуваний Росією, втратив контроль над столицею Сирії.