Україна планує надавати зерно країнам Близького Сходу та Африки в межах гуманітарної програми

Україна посилить гуманітарну допомогу Сирії та розширить торгівельне партнерство з Ліваном та іншими країнами Африки. Про це повідомив у четвер, у січня, президент України Володимир Зеленський, який також анонсував відновлення дипломатичних відносин із Сирією.

Президент заслухав доповідь голови МЗС України Андрія Сибіги та міністра агрополітики й продовольства Віталія Коваля, які нещодавно відвідали сирійський Дамаск та Ліван, та обговорив безпекові та торгівельні перспективи із країнами Близького Сходу та Африки загалом. Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує конкретні кроки для покращення дипвідносин із новою сирійською адміністрацією – нагадаємо, Україна розірвала відносини з Сирією у червні 2022 року після визнання Сирією незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР».

«В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів», – сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, Україна налаштує програму «Зерно з України» для співпраці із сирійською адміністрацією та «всіма партнерами, які готові підтримати». Йдеться, зокрема, про Ліван та інші країни Африки, які потребуватимуть гуманітарної допомоги. Президент зазначив, що наразі Україна експортує до Лівану продукцію на 400 млн доларів, і країна готова збільшити його обсяги удвічі.

«Кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки», – повідомив президент.

Володимир Зеленський підсумував, що у 2024 році Україна збільшила експорт на 15% – більш ніж 41 млрд доларів. За його словами, минулорічний експорт збільшився на понад 5 млрд доларів відносно 2023 року.

Нагадаємо, 14 грудня агентство Reuters повідомило, що Україна готова постачати зерно в Сирію, де нещодавно повалили багаторічний авторитарний режим Башара Асада. Раніше з’явились повідомлення, що Російська Федерація припинила поставки продовольства в Сирію через невизначеність відносин з новим урядом країни та затримки платежів.

Наприкінці грудня Володимир Зеленський повідомив, що Україна відправила 500 тонн українського борошна до Сирії в межах гуманітарної програми. За планом, борошно отримають понад 33 тис. сімей – близько 167 тис. людей.