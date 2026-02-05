Дронові підрозділи зберегли у січні високий рівень ефективності

У січні 2026 року Сили оборони України встановили рекорд зі знищення російських ударних безпілотників типу Shahed. Особливо ефективно в небі себе показали дрони-перехоплювачі. Про це у четвер, 5 лютого, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, протягом січня за допомогою дронів було знищено понад 30 тис. російських військових. Цей показник є нижчим, ніж у грудні, що Федоров пов’язує зі зменшенням наступального потенціалу противника. Водночас, за його словами, дронові підрозділи змогли зберегти високий рівень ефективності.

Міністр нагадав, що стратегічною метою залишається знищення до 50 тис. російських військових щомісяця, адже це безпосередньо впливає на безпеку української піхоти.

Окремо Федоров відзначив роботу операторів дронів-перехоплювачів, які у січні збили рекордну кількість «шахедів». Точні цифри він не розкрив, однак повідомив, що лідером за цим показником став підрозділ NEMESIS.

За словами міністра, Україна продовжує нарощувати ефективність засобів так званої «малої» протиповітряної оборони та спільно з міжнародними партнерами працює над обмеженням доступу Росії до західних технологій.

Раніше повідомляли, що український дрон-бомбер «Вампір», розроблений технологічно-оборонною компанією SkyFall та відомий під назвою «Баба Яга», за підсумками 2025 року визнали найрезультативнішим засобом ураження на фронті.