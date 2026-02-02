FPV-дрони дезорієнтували російських військових

Українські військові за допомогою FPV-дронів зірвали спробу російської диверсійно-розвідувальної групи вивезти у полон чотирьох захоплених бійців ЗСУ поблизу Покровська. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомила 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як розповіли військові, російська ДРГ захопила українських військових під час штурму спостережного пункту. Для негайної підтримки було задіяно ударні FPV-дрони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, а також суміжних підрозділів.

Застосування дронів дозволило швидко змінити хід ситуації. Наближення FPV-дронів дезорієнтувало російських військових і відволікло їхню увагу, чим скористалися українські бійці та змогли вирватися з полону. Окупанти намагалися сховатися у кущах і траншеях, однак по групі протягом кількох хвилин відпрацювало понад десять українських БпЛА.

У результаті операції диверсійно-розвідувальна група Росії була знищена, а четверо українських військових успішно врятовані.

Нагадаємо, на Донеччині український військовий Володимир «Позитив» Александров отримав поранення та потрапив у полон росіян. Згодом він переконав окупантів скласти зброю й ті виявили бажання здатися українським військовим.