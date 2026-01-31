Український військовий Володимир Александров (ліворуч) та полковник ЗСУ Павло Федосенко (праворуч)

На Донеччині український військовий Володимир «Позитив» Александров отримав поранення та потрапив у полон росіян. Згодом полонений переконав окупантів скласти зброю й ті виявили бажання здатися українським військовим. Про це у суботу, 31 січня, повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

Як розповів журналіст, побратими Володимира Александрова втратили з ним звʼязок, тому вважали зниклим безвісти. Згодом зʼясувалось, що «Позитив» отримав поранення біля міста Костянтинівка та потрапив у полон до двох росіян. Втім, перебуваючи у полоні, український захисник переконав окупантів скласти зброю.

Коли стало відомо, що Володимир живий, заступник командира 11-го корпусу Павло Федосенко наказав «за будь-яких обставин врятувати героя». У суботу, 31 січня, Володимира Александрова та полоненого окупанта вдалося евакуювати, ще один росіянин дорогою помер від отриманого поранення.

Полонений Алєксандр Сінєщоков розповів, що він родом зі Ставропольського краю, воював проти України у складі 1008 мотострілецького полку (в/ч 292927). За словами окупанта, його та ще одного пораненого кинули напризволяще власні побратими, тому вони погодилися здатися у полон українській армії. Алєксандр висловив вдячність українським військовим та заявив, що «не хоче повертатися».

«Я приглядав за пораненим. Мене свої ж покинули. Коли зрозумів, що не буде ніякої допомоги, я попросив його (українського військового, – ред.) звʼязатися зі своїми побратимами, щоб вони допомогли нам вийти. [...] Щиро дякую. Допомогли нам вийти, вибратися звідти, й свого забрали. Я допомагав, чим міг. Я вдячний за порятунок», – заявив росіянин.

За даними «Мілітарного», пораненого українського військового вже передали медикам.

Додамо, що російський 1008-й мотострілецький полк був створений на тлі оголошеної мобілізації у РФ у 2022 році. Військові цього полку воювали проти України на Донеччині. Зокрема, брали участь в окупації міста Кліщіївка Бахмутського району та села Ступочки Краматорського району.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року стало відомо, що військові 141 бригади відбили своїх побратимів з полону росіян, а також повернули контроль над позицією.