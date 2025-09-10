Є потрапляння уламків у цивільний склад на вул. Авіаційній

У ніч на середу, 10 вересня, Росія атакувала Львів безпілотниками та ракетами. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. За його даними, жертв чи постраждалих нема. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. За даними міського голови Львова Андрія Садового, є потрапляння уламків у цивільний склад на вул. Авіаційній.

Повітряну тривогу оголосили після опівночі через загрозу ударних безпілотників. Вибухи лунали у Львові.

О 02:34 керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО. О 02:42 міський голова Львова Андрій Садовий написав у своїх соцмережах, що у місті було чути вибухи.

«Про наслідки обстрілів не пишіть у соцмережах, а повідомляйте на “Гарячу лінію міста 1580”», – написав Андрій Садовий.

О 03:31 Максим Козицький знову повідомив про роботу ППО. О 03:52 він написав, що ворожі безпілотники продовжують атакувати Львів і закликав не виходити з укриттів до відбою.

О 05:36 на Львівщині знову оголошували повітряну тривогу, але цього разу вже через загрозу ракетних ударів.

Як згодом повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, вночі на Львів летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет.

«Немає жертв, немає руйнувань житлового фонду. Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки», – повідомив Андрій Садовий.

Фото із соцмереж Андрія Садового

Востаннє Росія атакувала Львівську область ударними безпілотниками у ніч на 3 вересня. Тоді були пошкоджені приміщення, в яких працювали майстри із виготовлення памʼятників.