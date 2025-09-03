Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення

У ніч на середу, 3 вересня, Росія атакувала Львівську область ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у Львові. Постраждалих і загиблих немає.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили після півночі через загрозу ударного безпілотника, який залетів у повітряний простір області. Близько 2:00 у Львові пролунали вибухи, а голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в місті працює ППО.

О 4:45 через пуски ракет із російської авіації оголосили ракетну небезпеку. Як повідомивв міський голова Андрій Садовий, уночі в напрямку Львова росіяни запустили близько 15 безпілотників.

«Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто», – повідомив Андрій Садовий.

Востаннє росіяни атакували Львів 21 серпня. Тоді окупанти нанесли комбінований удар безпілотниками та ракетами, вперше використавши касетні боєприпаси. Одна людина загинула.