Генштаб підтвердив ураження російського полігону «Капустін Яр»
Полігон розташований за понад 600 км від підконтрольної Україні території
Сили оборони підтвердили пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення на полігоні «Капустін Яр» в Астраханській області РФ під час останніх уражень. Про це в неділю, 8 лютого, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
У суботу, 7 лютого, українські захисники уразили район зосередження живої сили ворога в районі села Красногірське на ТОТ Запорізької області.
️Також в районі селища Новоекономічне на окупованій частині Донеччини вдарили по пункту управління БпЛА росіян.
У ніч на 8 лютого військові Сил оборони завдали успішного удару по складу матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.
Нагадаємо, 5 лютого Генштаб ЗСУ відзвітував про серію успішних атак на полігон «Капустін Яр» в Астраханській області Росії, звідки відбувалися пуски російської балістичної ракети «Орєшнік». Полігон розташований за понад 600 км від підконтрольної Україні території. Імовірно, звідти 8 січня Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури у Львові.