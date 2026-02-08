З полігону «Капустін Яр» росіяни запускали балістичні ракети «Орєшнік» по Дніпру та Львову

Сили оборони підтвердили пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення на полігоні «Капустін Яр» в Астраханській області РФ під час останніх уражень. Про це в неділю, 8 лютого, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

У суботу, 7 лютого, українські захисники уразили район зосередження живої сили ворога в районі села Красногірське на ТОТ Запорізької області.

️Також в районі селища Новоекономічне на окупованій частині Донеччини вдарили по пункту управління БпЛА росіян.

У ніч на 8 лютого військові Сил оборони завдали успішного удару по складу матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Нагадаємо, 5 лютого Генштаб ЗСУ відзвітував про серію успішних атак на полігон «Капустін Яр» в Астраханській області Росії, звідки відбувалися пуски російської балістичної ракети «Орєшнік». Полігон розташований за понад 600 км від підконтрольної Україні території. Імовірно, звідти 8 січня Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури у Львові.