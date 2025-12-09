У 2024 році Євген Мамайчук заробив у центрі комплектування та соцпідтримки 573 тис. грн

Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолив Євген Мамайчук. Тимчасового виконувача обов’язків керівника ТЦК представили під час сесії обласної ради у вівторок, 9 грудня.

До призначення на Прикарпаття Євген Мамайчук працював заступником начальника Донецького обласного ТЦК та СП, а до того був заступником військового комісара Маріупольського ОМТЦК.

За інформацією НАЗК, у 2024 році Євген Мамайчук заробив у центрі комплектування та соцпідтримки 573 тис. грн, отримав 111 тис. грн пенсії та 757 тис. грн одноразової допомоги, яка за постановою Кабміну призначається військовослужбовцям у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності. У власності посадовця немає нерухомості. У травні 2025 року він задекларував нову автівку, вартістю 924 тис. грн.

До призначення Євгена Мамайчука, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолював полковник Василь Масьовський.