До служби в ЗСУ Бабанін працював у Сумському облуправлінні СБУ

Заступником голови Івано-Франківської ОВА призначили підполковника Володимира Бабаніна. Колишній комбриг 160-ї механізованої бригади та ексначальник обласного ТЦК і СП займатиметься ветеранською політикою.

Про призначення Бабаніна своїм заступником 13 жовтня повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

«Пан Володимир – військовий з багаторічним досвідом служби, який пройшов бойовий шлях у лавах 10-ї та 128-ї окремих гірсько-штурмових бригад, а також 160-ї окремої механізованої бригади. Протягом останніх років він брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ», – написала посадовиця у фейсбуці.

Підполковнику Володимиру Бабаніну – 50 років. До служби в ЗСУ працював у Сумському облуправлінні СБУ. Після мобілізації у 2015 році командував 109-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном 10 бригади. З початком повномасштабного вторгнення РФ підрозділ Бабаніна виконував завдання у Житомирській, Донецькій та Запорізькій областях. З грудня 2022 року – керував штабом 128 бригади, а у жовтні 2023 року очолив Івано-Франківський обласний ТЦК і СП. У 2024 році Бабаніна призначили командиром новоствореної 160-ї механізованої бригади, а у квітні 2025 року військовий повернувся на посаду керівника ТЦК.

Володимир Бабанін є повним лицарем ордену Богдана Хмельницького. В Івано-Франківській ОВА куруватиме питання, пов’язані з військовими та ветеранською політикою.