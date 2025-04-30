Юрій Гапончук брав участь в ООС з 2015 року

Депутати Івано-Франківської міської ради проголосували за призначення заступником міського голови — ветерана війни Юрія Гапончука. Рішення ухвалили під час сесії у середу, 30 квітня, передає Фіртка.

Юрій Гапончук керуватиме управлінням зі супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців.

«Займатимемось їхньою реабілітацією та соціалізацією в суспільстві. Ще одним напрямом буде інформування, бо майже ніхто не знає, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Я на собі відчув, як спорт впливає не тільки на фізичне, але й на ментальне здоров'я, і тому цей напрям буде теж активно розвиватися в нашій громаді», — зазначив Юрій Гапончук.

Додамо, що Юрій Гапончук брав участь в ООС з 2015 року, а під час повномасштабного вторгнення РФ став командиром роти 50 полку НГУ ім. полковника Семена Височана. Під час бойових дій підірвався на міні і після поранення йому ампутували стопу. З 2023 року військовослужбовець працював радником мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з питань доступності. У 2024 році Юрій Гапончук виборов золото зі стрільби з лука на змаганнях ветеранів у США.