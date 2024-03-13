Юрій Гапончук є капітаном збірної України, яку на змаганнях представлять 30 військових та ветеранів

Капітан ветеранської збірної України, прикарпатець Юрій Гапончук здобув перемогу у командній стрільбі з лука на міжнародних змаганнях United States Air Force and Marine Corps Trials 2024, що тривають в Лас-Вегасі. Про це 13 березня повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«У цьому виді спорту українці напередодні вибороли ще й срібну нагороду. Наша команда уже продемонструвала чудові результати у низці адаптивних видів спорту, зокрема, здобувши золото з волейболу сидячи», – написала Світлана Онищук у Facebook.

На цьогорічному турнірі ветеранів у США Юрій Гапончук, окрім поєдинків з волейболу та стрільби із лука, також брав участь у змаганнях з пауерліфтингу та кульової стрільби. 14 березня, в останній день змагань, прикарпатець веслуватиме на тренажері.

«Участь у цих змаганнях дає можливість подивитися на життя по-новому. Я багато чого взяв для себе. А найперше – це питання інклюзивності. Тут всюди й усе продумано. Тепер в мене є нові ідеї, які буду втілювати вдома, в Івано-Франківську», – розповів Юрій Гапончук.

Нагадаємо, United States Air Force and Marine Corps Trials 2024 – це змагання для ветеранів та військових США, які отримали травми, поранення або захворювання під час військової служби. Змагання проходять з 4 до 16 березня в Лас-Вегасі на військовій базі Повітряних сил США. Цього року в турнірі беруть участь понад 300 учасників із США, України та Грузії. Юрій Гапончук є капітаном збірної України, яку на змаганнях представлять 30 військових та ветеранів.