United States Air Force Trials 2024 – це внутрішні змагання для ветеранів та військових США

Сергій Дубов, який проходить службу в Львівському прикордонному загоні і втратив руку на полі бою, виборов золото на змаганнях з велоспорту для ветеранів у США United States Air Force Trials 2024. Про це у понеділок, 11 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

«У змаганнях з велоспорту брали участь двоє українців, серед яких був прикордонник Сергій Дубов. Заїзд був спільним на 20 км. У категорії С5 (для учасників з травмами кінцівок) Сергій Дубов виборов «золото». В загальному порядку він приїхав п’ятим», – йдеться у повідомленні прикордонників.

42-річний Сергій Дубов зараз проходить службу в Львівському прикордонному загоні. Початок повномасштабного вторгнення росіян зустрів в Маріуполі. 24 березня 2022 року позиції, де був Сергій, обстріляли артилерією, тоді Сергій втратив руку. Його евакуювали у шпиталь на «Азовсталі».

Про свою мотивацію займатися спортом Сергій Дубов зазначив: «Для мене спорт – це життя. Не всі розуміють цей зв’язок, адже спорт – це інтенсивні навантаження, які можуть супроводжуватися болем. Але в цьому і вся суть. Поки ми відчуваємо біль, поки долаємо перешкоди, поки намагаємося вдосконалювати себе, ось тоді і відчувається биття нашого серця і реальне життя».

United States Air Force Trials 2024 – це внутрішні змагання для ветеранів та військових США, які отримали травми, поранення або захворювання під час військової служби. Цього року організатори United Air Force Trials 2024 запросили долучитися до відбіркових змагань й українську команду. Змагання проходять з 4 до 16 березня Лас-Вегасі.