Антон Дукач своїм результатом повторив особистий та національний рекорд

Львівський спортсмен Антон Дукач потрапив у топ-10 етапу Кубка світу з санного спорту. Останній у цьому сезоні етап Кубка світу з санного спорту відбувся у латвійській Сігулді. За підсумками двох заїздів Антон Дукач посів сьоме місце, чим повторив особистий та національний рекорд. Про це 4 березня повідомило обласне управління молоді та спорту.

«У загальному заліку всіх етапів Кубка світу Антон Дукач посів 13 місце. Це найкращий результат у кар’єрі спортсмена. У цього санкаря загалом вдався добрий сезон. Раніше він здобув бронзові медалі на трьох етапах Кубка націй, а також продемонстрував історичний для України результат на чемпіонаті світу – фінішував на 12 місці в одномісних санях», – повідомили в ЛОВА.

Зазначимо, що 28-річний Антон Дукач представляє львівську обласну «Школу вищої спортивної майстерності». Його тренерами є Тарас Гарцула, Іван Баїк та Олег Жеребецький.

На юнацьких Олімпійських іграх в Австрії 2012 року Антон Дукач посів 4 місце. Вперше виступив на Олімпійських іграх у 2018 році у Південній Кореї. Тоді в одиночних санях Дукач зайняв 23 місце. Це був найкращий результат серед чоловіків-санкарів за часи незалежності України. У січні 2023 року на турнірі в німецькому Альтенберзі Антон Дукач встановив новий національний рекорд на чемпіонаті світу з санного спорту – посів 12 місце в одномісних санях.