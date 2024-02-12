З двома нагородами за сезон Антон Дукач лідирує у загальному заліку Кубка націй

28-річний львів’янин Антон Дукач отримав бронзу на етапі Кубка націй з санного спорту. Змагання відбулися в німецькому Обергофі. Про це 12 лютого повідомив Національний олімпійський комітет України.

«Антон Дукач показав результат 43,732, поступившись тільки Гінтсу Берзінсу з Латвії (43.388) та словаку Йозефу Нінісу (43.688). За крок від п’єдесталу зупинився ще один представник України Андрій Мандзій», – пише НОК.

Санкар Антон Дукач вже вдруге цього сезону посів призове місце на Кубка націй. У грудні він також здобув бронзу в канадському Вістлері. Після шести етапів з дев’яти львів’янин очолює загальний залік Кубка націй.

Переможці змагань з одиночної гонки (фото Mаrеks Gаlіnоvskіs)

Антон Дукач у 2012 році брав участь у юнацьких Олімпійських іграх в Австрії, де зайняв 4 місце. Вперше виступив на Олімпійських іграх 2018 у Південній Кореї. Тоді в одиночних санях Дукач зайняв 23 місце. Це був найкращий результат серед чоловіків-санкарів за часи незалежності України. У січні 2023 року на турнірі в німецькому Альтенберзі Антон Дукач встановив новий національний рекорд на чемпіонаті світу з санного спорту – посів 12 місце в одномісних санях.

До слова, національна збірна команда України з санного спорту зараз бере участь у кількох етапах розіграшу Кубка світу, що у січні-лютому відбуваються в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Латвії, а також у головних стартах сезону – чемпіонаті Європи (Австрія) та чемпіонаті світу (Німеччина) з санного спорту. У складі команди – досвідчені санкарі з Львівської й Тернопільської областей, їх тренують троє львів’ян: Тарас Гарцула, Володимир Вахрушев та Олег Жеребецький.