Для української спортсменки це перше «золото» на рівні Кубку світу з 2019 року і 14-те в кар'єрі

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола першу золоту медаль у нинішньому сезоні Кубка світу, який проходить у Перу. Про це повідомило «Суспільне Спорт» у неділю, 11 лютого. У фінальному двобої Харлан перемогла угорку Шугар Катінка Баттаі.

«Етап у Лімі став другим у цьому сезоні Кубка світу з фехтування на шаблях. На стартовому етапі в Алжирі Харлан виборола срібну медаль, яка стала для неї 30-ю на цьому рівні», – пише видання.

Для 33-річної Ольги Харлан це перше «золото» з 2019 року на рівні Кубку світу і 14-те в кар'єрі.

Перемога у чвертьфіналі над чинною чемпіонкою світу у складі команди Угорщини Лізою Пустай (15:11) гарантувала Ользі нагороду, проте вона не зупинилася на досягнутому, і далі перемогла американку Елізабет Тартаковскі (15:12). Вирішальний бій, в якому Харлан протистояла угорка Шугар Катінка Баттаі завершився переконливою перемогою представниці України (15:6), зазначає НОК України.

Як повідомляється, на другому етапі було п'ять українських шаблісток. Єлизавета Мельничук не зуміла вийти в основний раунд, Олена Кравацька вибула в 1/32 фіналу, а Аліна Комащук та Юлія Бакастова зазнали поразок в 1/16.

Жіночий командний турнір в Лімі за участю Ольги Харлан відбудеться в неділю, 11 лютого. Українки пропускають перше коло.

Ольга Харлан є учасницею чотирьох Олімпійських ігор: у 2008, 2012, 2016 та 2021 роках. На її рахунку чотири нагороди на Олімпіадах, зокрема «золото» та «срібло» у командному турнірі в 2008 та 2016 роках, а також дві «бронзи» в особистому (2012, 2016 роки).