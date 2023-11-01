Ольга Харлан наприкінці серпня продала свою барбі-копію на аукціоні за 10,4 тис. доларів

За виручені на аукціоні кошти від продажу ляльки «Барбі» української фехтувальниці Ольги Харлан 14 бійців пройшли реабілітацію, а трьох прооперували. Про це у середу, 1 листопада, пише сайт Tribuna.com.

Журналісти нагадують, що в кінці серпня Ольга Харлан продала на аукціоні унікальну ляльку Барбі, яку три роки тому компанія-виробник Mattel створила в єдиному екземплярі за прототипом Ольги ексклюзивно для неї.

Найвищою ставкою за лот стали 10400 доларів від покупця з Італії. Кошти від продажу ляльки пішли для клініки BODRO clinic у Нововолинську на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни.

Як повідомили у самій клініці, за кошти від продажу ляльки вдалось провести повний курс реабілітації 14 бійцям і трьох прооперувати.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці липня багаторазову й олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій. 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. Пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.