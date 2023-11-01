За гроші від продажу барбі-копії Ольги Харлан 14 бійців ЗСУ пройшли реабілітацію
Ще трьох військовослужбовців вдалось прооперувати
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За виручені на аукціоні кошти від продажу ляльки «Барбі» української фехтувальниці Ольги Харлан 14 бійців пройшли реабілітацію, а трьох прооперували. Про це у середу, 1 листопада, пише сайт Tribuna.com.
Журналісти нагадують, що в кінці серпня Ольга Харлан продала на аукціоні унікальну ляльку Барбі, яку три роки тому компанія-виробник Mattel створила в єдиному екземплярі за прототипом Ольги ексклюзивно для неї.
Найвищою ставкою за лот стали 10400 доларів від покупця з Італії. Кошти від продажу ляльки пішли для клініки BODRO clinic у Нововолинську на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни.
Як повідомили у самій клініці, за кошти від продажу ляльки вдалось провести повний курс реабілітації 14 бійцям і трьох прооперувати.
Як інформував ZAXID.NET, наприкінці липня багаторазову й олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій. 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. Пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.