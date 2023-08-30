На благодійному аукціоні лялькову копію української фехтувальниці Ольги Харлан з серії «Барбі» від компанії Mattel придбали за 10,4 тис. доларів.

Про це свідчить інформація на платформі eBay, де проходив аукціон.

Гроші з продажу барбі-копії Ольги Харлан передадуть клініці BODRO у Нововолинську Волинської області на реабілітацію українських військових, які постраждали через війну.

«Реабілітація — важлива частина подальшого життя наших хлопців. Чим більше ми зможемо виручити з цього аукціону, тим більше видатних людей зможе одужати», – наголошувала Харлан.

Нагадаємо, Ольга Харлан запустила благодійний аукціон з продажу своєї барбі-копії 20 серпня. Стартова ціна ляльки становила 10 тисяч доларів. Ольга Харлан стала першою українкою, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія Mattel оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.

Наприкінці липня багаторазову й олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій. 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. Пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.