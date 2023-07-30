Анна Смірнова в соцмережі Instagram відкрито підтримує російську армію

Україна вимагає від Міжнародної федерації фехтування (FIE) позбавити російську спортсменку Анну Смірнову нейтрального статусу, що був їй наданий раніше. Про це у суботу, 29 липня, йдеться у заяві Національної федерації фехтування України.

В українській федерації заявили, що активність Смірнової в Instagram доводить, що вона насправді не є нейтральною до війни на території України.

«Активність Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою», – наголошується в заяві федерації.

В українській федерації підкреслили, що це вже не перший випадок порушення росіянами свого нейтрального статусу на спортивних змаганнях. Раніше федерація зверталася до FIE з доказами порушення іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої. У підсумку її було позбавлено нейтрального статусу.

Зауважимо, що саме через Смірнову розгорівся скандал з українською спортсменкою Ольгою Харлан. Саме через провокацію цієї росіянки дискваліфікували українку. Причиною провокації з боку Смірнової стало те, що після перемоги над нею, українська спортсменка відмовилася потиснути їй руку. Після цього росіянка майже годину залишалася на манежі та вимагала покарати Харлан. Спочатку їй відмовили та навіть призначили наступну суперницю для Харлан, однак невдовзі FIE дискваліфікувала українку.

Щоправда, наступного дня виконавчий комітет FIE призупинила дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан. Тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу.