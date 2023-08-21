Ольга Харлан зі своєю барбі-копією, яку їй зробили ще три роки тому

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою ляльку Барбі, яка є в єдиному екземплярі у світі. Мета аукціону – зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні. Ольга Харлан стала першою українкою, якій присвятили ляльку Барбі ще три роки тому.

Благодійний аукціон відбувається на платформі eBay, а гроші з нього підуть для клініки «Бодро» на реабілітацію українських військових, які постраждали на війні.

Як сказано на сторінці аукціону, він триватиме до ранку 30 серпня. За ляльку вже пропонують 10 тис. доларів. Про проведення аукціону Харлан повідомила в соцмережах. Спортсменка проводить його спільно зі спортивним сайтом «Трибуна».

Як повідомляв ZAXID.NET, українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу після бою проти нейтральної фехтувальниці з Росії Анни Смірнової. Українка перемогла росіянку з рахунком 15:7, однак відмовилася потім від рукостискання, запропонувавши замість цього «стукнутися» зброєю як привітання. У відповідь росіянка вимагала дискваліфікувати українку.

Зрештою, українську фехтувальницю покарали дискваліфікацією за порушення пункту 4.6 регламенту змагань, який зобов'язує атлетів привітати один одного після завершення бою. Утім на тлі резонансу дискваліфікацію Харлан призупинили, що дозволило їй також взяти участь у командних змаганнях на цьому чемпіонаті. Якби дискваліфікацію не призупинили, вона б тривала 60 днів. Також на тлі цього скандалу Харлан автоматично кваліфікували на Олімпіаду-2024, яка відбудеться в Парижі.

Нагадаємо, в липні волонтер Сергій Притула продав на аукціоні карту з розділеною Росією, яка до цього перебувала в кабінеті керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. За час аукціону, який тривав годину, ціна карти зросла з 400 тисяч до 14 мільйонів гривень.