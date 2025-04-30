У декларації про доходи посадовець не вказав, де проживає

Головою Косівської райдержадміністрації став Василь Жмендак, який з 2023 року працював заступником голови РДА та виконував його обов’язки.

Про призначення посадовця повідомили в Івано-Франківській ОДА 30 квітня, посилаючись на розпорядження президента Володимира Зеленського, опубліковане напередодні.

За інформацією НАЗК, у 2019-2022 роках Василь Жмендак очолював Управління економічного розвитку, торгівлі і туризму Косівської РДА, а потім працював заступником голови районної адміністрації. На цій посаді у 2024 році він заробив понад 900 тис. грн та отримав 77 тис. грн пенсії.

У декларації про доходи посадовець не вказав, де проживає. У власності Василя Жмендака та його дружини дві земельні ділянки, телятник та гараж у селі Рожнів, автомобілі ЗАЗ, Škoda Octavia і Toyota Land Cruiser та 700 тис. грн готівкою.