Віктор Яцишин 20 років працював в органах податкової міліції ДПА, ДФС та Міністерства доходів і зборів

В.о. начальника Головного управління ДПС в Івано-Франківській області призначено Віктора Яцишина. Про це повідомили у податковій Прикарпаття 25 березня.

«Під час наради Віктор Яцишин наголосив, що важливими завданнями залишаються не лише забезпечення стабільного наповнення бюджету, а й сприяння податковій культурі серед громадян та бізнесу, зміцнення довіри до податкової служби і забезпечення ефективного виконання податкової політики», – зазначили в ДПС.

Віктор Яцишин народився у 1974 році в селі Угорники Івано-Франківської області. Упродовж 1998–2018 років працював в органах податкової міліції ДПА, ДФС та Міністерства доходів і зборів України, а з 2021 по 2024 рік – оперуповноваженим та детективом в Бюро економічної безпеки України.

У 2024 році Віктор Яцишин заробив у БЕБ 332 тис. грн та отримав 600 тис. грн пенсії. У посадовця нема грошей на банківських рахунках. Разом з дружиною він тримає готівкою 120 тис. доларів, 40 тис. євро та 700 тис. грн. У власності родини Яцишина будинок з землею у селі Чукалівка, 2 квартири в Івано-Франківську та 4 автомобілі.

На посаді керівника ДПС в Івано-Франківській області Віктор Яцишин замінив Ірину Столярик, яка очолювала податкову на Прикарпатті 11 років.