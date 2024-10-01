Василь Масьовський є уродженцем Буковини

Новим тимчасового виконуючим обов’язки начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП призначено полковника Василя Масьовського. Про це йдеться в наказі командувача військ оперативного командування «Захід» Володимира Шведюка, повідомила пресслужба обласного центру комплектування та соцпідтримки 1 жовтня.

До призначення в ТЦК Василь Масьовський працював начальником відділу соціальної роботи управління персоналу штабу ОК «Захід».

За інформацією Суспільного, попереднього керівника Івано-Франківського ОТЦК та СП Володимира Бабаніна перевели на вищу посаду у Збройних Силах України і він займатиметься формуванням нової бригади ЗСУ.

Додамо, що Василь Масьовський є уродженцем Буковини. Раніше працював військовим комісаром у Кіцманському районному військовому комісаріаті Чернівецької області та у Чортківському об’єднаному міському військовому комісаріаті на Тернопільщині.

У 2017 році став військовим комісаром міста Чернівці, а після реформи – очільником міського ТЦК. За інформацією НАЗК, у 2023 році він заробив на військовій службі 483 тис. грн та отримав 26 тис. грн пенсії.