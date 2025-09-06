Марченко підозрюють в організації незаконного каналу виїзду чоловіків за кордон

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з позовом до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати необґрунтовані активи чинного народного депутата. Упродовж 2021-2023 років родичі посадовця набули активів на понад 8 млн грн, хоча, за даними антикорупційних органів, офіційно вони не мали достатньо доходів для цього. Про це повідомила пресслужба САП в п’ятницю, 5 вересня.

Прокуратура не називає ім’я народного депутата, однак, за інформацією Центру протидії корупції, йдеться про Людмилу Марченко.

Позовна заява стосується таких активів:

5 квартир;

майнових прав на квартиру;

авто Toyota Land Cruiser.

Загальну вартість активів оцінюють у понад 8,2 млн грн. За інформацією САП, аби приховати набуття активів, майно оформили на батька та співмешканку брата народного депутата.

«Аналізом майнового стану народного депутата України, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів», – ідеться в повідомленні.



Тому прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Що відомо про Людмилу Марченко

42-річна Людмила Марченко є уродженкою Сміли на Черкащині. Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика». Фасилітаторка.

Марченко проводила навчання для ВПО у проєкті ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Луганської та Донецької областей». Працювала провідним фахівцем департаменту навчання та розвитку персоналу у ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Нова лінія».

Людмила Марченко у 2019 році була обрана до Верховної Ради як членкиня партії «Слуга народу». Також вона входила до однойменної фракції. Була членкинею комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради й головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата.

Чоловік народної депутатки – підполковник Іван Марченко – з 2021 до 2022 року був військовим комісаром Львівської області.

У 2023 році Людмилі Марченко повідомили про підозру за втручання у систему «Шлях». НАБУ оприлюднило відео розмов нардепки та її помічниці про допомогу ухилянту перетнути кордон, а також, як обраниця викидає частину хабаря через паркан свого дому. Слідство у цій справі уже завершили, справа перебуває у суді.

Уже в липні того ж року Марченко виключили з партії «Слуга народу», а Тернопільська обласна організація партії достроково припинила її повноваження.

У березні 2025 року стало відомо, що народна депутатка переписала на себе землю і будинок за 12 млн грн, якими раніше володів її чоловік Іван Марченко. Нерухомість розташована в елітному селі біля Тернополя – Великі Гаї.

До слова, у липні Марченко голосувала за законопроєкт №12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора, а також підтримала законопроєкт, яким обмежили доступ до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки.