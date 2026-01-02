У Львові розроблятимуть загальноміський застосунок

Спеціальна комісія Львівської міської ради на конкурсі обрала компанію, що розроблятиме загальний міський мобільний застосунок Львова. Переможцем стала система цифрових сервісів «Місто» (Misto). Навесні 2025 року її команда вже запустила загальноміський застосунок для Одеси.

На засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 2 січня затвердили результати відкритого конкурсу «на найкраще технічне рішення міського мобільного додатка, який об’єднає основні цифрові сервіси міста в єдиному мобільному інтерфейсі». Йдеться про розробку загального застосунку Львова, що поєднає в собі низку сервісів для містян – електронний запис до ЦНАПів, оплату паркування, сервіси для маломобільних груп населення, онлайнову мапу руху транспорту тощо.

Як повідомила заступниця директора департаменту економічного розвитку з питань цифрової трансформації Олена Гунько, загалом на конкурс надійшли п’ять пропозицій, переможною було визнано пропозицію від інформаційно-комунікаційної системи цифрових сервісів «Місто» (Misto).

«За підсумками голосування було обрано переможця. Проєкт застосунку буде реалізовано за позабюджетні кошти», – повідомила вона. До кінця лютого у ЛМР мають розробити технічне завдання для майбутнього застосунку.

Система цифрових сервісів «Місто» (Misto) навесні 2025 року запустила аналогічний застосунок для Одеси. Він об’єднує різні функції, які спрощують доступ до міських сервісів для населення. У ньому є дані про онлайн-запис до ЦНАПів, погодинну оплату паркування, сервіс «Соціальне таксі» для маломобільних груп та людей з інвалідністю, участь в опитуваннях, сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, мапи укриттів та пунктів незламності. Є також дані про стан повітря, інтерактивні мапи громадських туалетів, бюветів та інших локацій.

Власником цієї системи цифрових сервісів є київський підприємець Олег Половинко. У 2021-2024 рр. він працював на посаді директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації, де відповідав за розвиток цифрового напрямку, зокрема за покращення застосунку «Київ Цифровий». Наразі, згідно з даними платформи YouControl, він є засновником у низці компаній, зокрема в ІТ-фірмі ТзОВ «Рок Ай Ті» та обслуговуючому кооперативі «Садове товариство «Дрім Віллідж», що володіє землею на дамбі Київського водосховища.

У 2023 році спільне користування майном (автомобіль Tesla Model Y, 2022 року випуску) з Олегом Половинком декларував тодішній заступник голови КМДА Петро Оленич – нині фігурант справи НАБУ та САП про високопосадову корупцію в земельній та бюджетній галузях Києва (так звана операція «Чисте місто»).

Оновлення. Після публікації новини комунікаційники Misto повідомили, що 2023 року Олег Половинко дав Петрові Оленичу тимчасово покористуватись своїм автомобілем через Дію, що потребувало декларування.