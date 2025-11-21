Львівська міська рада оголосила конкурс на найкраще технічне рішення міського мобільного додатка, який обʼєднає основні цифрові сервіси міста в єдиному мобільному інтерфейсі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет на засіданні у пʼятницю, 21 листопада.

Як вказано в пояснювальній записці, додаток повинен бути зручним у користуванні, стабільним і безпечним у роботі та мати професійні інструменти адміністрування для міських служб, які дозволяють управляти сервісами та контентом. Додаток повинен інтегруватися з наявними ІТ-рішеннями Львівської міської ради.

Зазначається, що зокрема в цьому додатку будуть міські електронні петиції, опитування, звернення, послуги, анонси подій, сповіщення, інформація про громадський транспорт, послуги паркування, управління реєстрами, мапи тощо.

Розробники, які хочуть узяти участь у конкурсі, мають надати детальний опис технічного рішення, зокрема перелік сервісів, які будуть інтегровані в додаток, опис організації даних та алгоритми їх обробки, опис захисту інформації, технічну підтримку, зазначити терміни впровадження.

Додамо, що у Львові діє Портал мешканця – сайт з електронними послугами для львівʼян. На порталі можна замовити довідку, змінити місце прописки чи отримати е-квиток.