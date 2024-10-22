Львівська міська рада буде використовувати в офіційному документообігу фемінітиви, відповідно до нового правопису. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет на засіданні у вівторок, 22 жовтня.

Як вказано в пояснювальній записці, згідно з оновленим українським правописом, який затвердили ще у 2019 році, в усіх офіційних документах та внутрішніх листах для утворення родової пари до посад іменників чоловічого роду необхідно вживати іменники жіночого роду. Йдеться про застосування фемінітивів в усіх офіційних документах, які використовує Львівська міська рада.

Нагадаємо, у 2019 році Кабмін затвердив новий варіант українського правопису, який серед іншого передбачає застосування фемінітивів. Кабмін дав 5 років перехідного періоду, впродовж якого застосування нових норм правопису було не обов’язковим.

Із травня 2024 року новий правопис став обов’язковим для всього офіційного діловодства та рекомендованим для неформального спілкування.