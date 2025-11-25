За додаткову послугу українцям не потрібно буде доплачувати

Україна стала першою європейською країною, де стартував пілотний проєкт технології Starlink Direct to Cell, завдяки якому українці зможуть обмінюватися повідомленнями у випадку повної відсутності покриття мобільного зв’язку. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Як зазначили в Мінцифрі, проєкт Starlink Direct to Cell забезпечує зв’язок під час тривалих знеструмлень та у випадку повної відсутності мобільного покриття, оскільки під час відсутності звичайного сигналу смартфон перемикається на супутниковий.

«Україна посідає першість серед країн Європи, які запускають технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Надійний зв’язок за будь-яких обставин є одним із наших ключових пріоритетів», – пояснив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для обміну SMS-повідомленнями через супутник абонентам мобільного оператора «Київстар» необхідно:

смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні;

перебувати на вулиці, щоб пристрій міг зловити сигнал супутника.

Послуга надається в межах мобільного тарифу, додаткова оплата з абонентів стягуватися не буде. Технологія покриває всю територію України, крім прикордонних зон, тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій. У майбутньому «Київстар» у межах проєкту Starlink Direct to Cell планує запустити голосові дзвінки та мобільний інтернет.