Українці зможуть надсилати SMS через супутник під час тривалих блекаутів
Скористатись послугою українці зможуть по всій території України
Україна стала першою європейською країною, де стартував пілотний проєкт технології Starlink Direct to Cell, завдяки якому українці зможуть обмінюватися повідомленнями у випадку повної відсутності покриття мобільного зв’язку. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Як зазначили в Мінцифрі, проєкт Starlink Direct to Cell забезпечує зв’язок під час тривалих знеструмлень та у випадку повної відсутності мобільного покриття, оскільки під час відсутності звичайного сигналу смартфон перемикається на супутниковий.
«Україна посідає першість серед країн Європи, які запускають технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Надійний зв’язок за будь-яких обставин є одним із наших ключових пріоритетів», – пояснив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для обміну SMS-повідомленнями через супутник абонентам мобільного оператора «Київстар» необхідно:
- смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні;
- перебувати на вулиці, щоб пристрій міг зловити сигнал супутника.
Послуга надається в межах мобільного тарифу, додаткова оплата з абонентів стягуватися не буде. Технологія покриває всю територію України, крім прикордонних зон, тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій. У майбутньому «Київстар» у межах проєкту Starlink Direct to Cell планує запустити голосові дзвінки та мобільний інтернет.