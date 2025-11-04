Українці зможуть самі перевіряти швидкість зв’язку

У понеділок, 4 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12094, який має покращити якість мобільного інтернету та забезпечити стабільний зв’язок по всій Україні. Документ встановлює мінімальну швидкість інтернету як обов’язковий показник якості, а користувачі самостійно зможуть перевіряти зв’язок.

Верховна Рада України повідомила, що за новим законопроєктом №12094 швидкість інтернету стане основним показником якості. Для мобільного інтернету встановлять мінімальну кількість мегабіт на секунду, і мобільні оператори повинні будуть дотримуватися цього стандарту, щоб забезпечити стабільний зв’язок.

Українці також зможуть самі перевіряти швидкість та якість мобільного інтернету через свої смартфони. Дані автоматично надсилатимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК). Це допоможе визначати ділянки зі слабким сигналом і швидше реагувати на проблеми.

Також закон скасовує заборону на перевірку виконання умов ліцензій. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити території без зв’язку.

Послуга національного роумінгу дозволяє користуватися мережею іншого оператора, якщо своя недоступна – працюватиме і після завершення воєнного стану. Це дозволить українцям залишатися на зв’язку у будь-яких надзвичайних ситуаціях.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що мета цих змін – забезпечити якісний і стабільний інтернет для всіх громадян, навіть у найвіддаленіших куточках країни. Закон уже ухвалено, і тепер його має підписати Президент.

18 червня Міністерство цифрової трансформації опублікувало резлультати досліджень якості інтернету, за якими 96% респондентів задоволені якістю фіксованого інтернету в Україні, 91% - задоволені якістю мобільного інтернету в Україні, 89% – задоволені якістю мобільного звʼязку. Половина українців не мали проблем зі звʼязком під час блекаутів. За п’ятибальною шкалою українці оцінили якість мобільного зв’язку в Україні як «добру» – середній бал становив 3,6.