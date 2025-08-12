Окрім України, технологію Direct to Cell запускають: США, Австралія, Японія, Канада та Нова Зеландія

Україна восени запустить технологію Starlink Direct to Cell, яка забезпечує прямий супутниковий звʼязок зі смартфоном. Ця технологія дозволить українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS. Про це повідомив віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як йдеться, 12 серпня Михайло Федоров разом із CEO «Київстар» Олександром Комаровим уперше протестували технологію Direct to Cell: вони обмінялися текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфона.

Повноцінний запуск технології для абонентів «Київстар» запланований на осінь 2025 року.

«Завдяки Starlink Direct to Cell українці залишатимуться на зв’язку там, де немає покриття мобільної мережі, – у горах, під час знеструмлень чи надзвичайних ситуацій. Щоб скористатися технологією, не потрібно буде купувати антени чи додаткове обладнання. Достатньо звичайного смартфона з підтримкою 4G та SIM-картки “Київстар” – звичайної або віртуальної», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні Міністерство цифрової трансформації разом із компанією «Київстар» розпочали створення української великої мовної моделі (LLM). Заплановано, що перша версія моделі з’явиться вже до кінця 2025 року.