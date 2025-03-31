Депутатку Людмилу Марченко підозрюють в організації незаконного каналу виїзду чоловіків за кордон

Підозрювана в хабарництві народна депутатка Людмила Марченко з Тернополя оприлюднила декларацію за 2024 рік. Згідно з нею нардепка переписала на себе будинок і одну із земельних ділянок, якими раніше володів її чоловік, екскомісар Львівщини Іван Марченко. Процес розлучення з чоловіком в Людмили Марченко триває із 2022 року. Нерухомість розташована в елітному селі біля Тернополя. Також посадовиця вказала, що проживає з іншим чоловіком – Петром Бойком, який працює в Офісі генерального прокурора.

У декларації за 2024 рік Марченко вказала, що орендує квартиру в Києві площею 96 м2. У квартирі проживають сама депутатка, її син Іван Марченко та співмешканець, прокурор Офісу генпрокурора Петро Бойко. Також Людмила Марченко вперше зазначила, що одноосібно володіє ділянкою площею 883 м2 і недобудованим будинком площею 368 м2 в селі Великі Гаї. Вартість будинку та земельної ділянки під ним у декларації про суттєві зміни зазначена в межах 11,6 млн грн. Додамо, що в листопаді 2023 року подружжя Марченко у судовому порядку поділило своє майно. Відповідно до даних судового реєстру, Тернопільський міськрайонний суд затвердив мирову угоду, відповідно до якої за нардепкою визнали «право особистої приватної власності на земельну ділянку і недобудований будинок в Великих Гаях».

В декларації за 2023 рік ці два об’єкти нерухомості зазначалися за її чоловіком Іваном Марченком, з яким у неї наразі тривають судові процеси щодо розлучення. У новій декларації також внесена нерухомість Івана Марченка – квартира площею 71 м2 в Тернополі та гараж. Також у його власності є ще одна ділянка в селі Великі Гаї площею 382 м2.

В декларації за 2024 рік Марченко вказала п’ять автомобілів. Іван Марченко володіє ВАЗ 2103 1978 року випуску та позашляховиком Volkswagen Touareg 2014 року випуску і вартістю 520 тис. грн. Цей автомобіль був придбаний в 2019 році. В 2021 році Людмила Марченко придбала і для себе транспорт. Це Honda Civic 2017 року випуску і вартістю 100 тис. грн. Окрім того, вона має право керування на авто Toyota Land Cruiser 2017 року випуску, і який належить Івану Ціпов’язу. Зазначила вона автомобіль, яким користується Петро Бойко. Це Škoda Octavia A5 2008 року випуску.

У Верховній Раді Людмила Марченко за 2024 рік заробила майже 778 тис. грн. Депутатка також отримала 169 тис. грн аліментів. В декларації також зазначено, що її чоловік Іван Марченко працює в Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Однак в декларації не зазначено скільки саме він отримав зарплати і пенсії. Петро Бойко, який проживає разом з Людмилою Марченко, вказав, що отримав 1,5 млн грн в Офісі генерального прокурора. В нардепки є 4 тис. грн на банківських рахунках. В Петра Бойка є 2 тис. доларів готівки та 145 тис. грн на рахунку в банку.

Додамо, що 11 липня 2023 року детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці за зловживанням впливом і сприянні у перетині державного кордону чоловікам призовного віку. НАБУ оприлюднило відео розмов, де чути, як обраниця та її помічниця обговорюють з іншими особами вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести їх дані до системи «Шлях». Ухилянтам допомагали виїжджати, оформлюючи їх як волонтерів від благодійних фондів. Також оприлюднили відео, на якому видно, як вагітна нардепка викидає гроші за паркан свого заміського будинку, який їй принесли напередодні як хабар.

20 вересня 2023 року після народження доньки Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Людмили Марченко. Жінці призначили заставу у розмірі 53,6 тис. грн.

Хто така Людмила Марченко

На сайті парті «Слуга народу», від якої Людмила Марченко у 2019 році потрапила у Верховну Раду, можна знайти коротку біографічну довідку. Марченко народилася 28 березня 1983 року у Смілі Черкаської області. Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика». Фасилітатор. Проводить навчання для ВПО у проекті ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Луганської та Донецької областей». Працювала провідним фахівцем департаменту навчання та розвитку персоналу у ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Нова лінія».

Людмила Марченко офіційно заміжня. Однак з 2022 року тривають суди щодо розлучення і поділу майна в сім’ї Марченків. Її чоловік – це колишній військовий комісар Львівщини. 58-річного підполковника Івана Марченко призначили на цю посаду у квітні 2021 року. У лютому 2022 року його замінив підполковник Олександр Тіщенко.