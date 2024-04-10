ЗА 2023 рік нардепка отримала понад 500 тис. грн зарплати

Підозрювана в хабарі народна депутатка Людмила Марченко з Тернополя внесла оприлюднила декларацію за 2023 рік, а також повідомила про суттєві майнові зміни. Зокрема нардепка вказала, що її чоловік володіє землею і незавершеним будинком загальною вартістю майже 12 млн грн. Розташована нерухомість в елітному селі біля Тернополя Великих Гаях.

Підозрювана в хабарництві та допомозі чоловікам призовного віку у виїзді за кордон народна депутатка від партії «Слуга народу» Людмила Марченко в декларації за 2023 рік зазначила свого чоловіка, колишнього обласного комісара Львівщини, Івана Марченка, сина Івана Марченка та доньку Валерію Марченко.

У власності жінки нерухомості не має, в декларації за 2023 рік, як і в попередніх, зазначена лише квартира площею 96 м2 в Києві. Нардепка вказала, що орендує її з 2022 року. Її чоловік, Іван Марченко, володіє 5 об’єктами нерухомості, один з яких – недобудований будинок. Це квартира площею 71 м2 в Тернополі та гараж площею 25, 5 м2. Також є дві земельні ділянки в селі Великі Гаї площею 382 м2 і 883 м2. В цьому ж селі сім’я Марченко будує житловий будинок, який не завершений. Площа будинку 368 м2. Вартість будинку та земельної ділянки під ним у декларації про суттєві зміни зазначена в межах 11,610 млн грн. Додамо, що в листопаді 2023 року подружжя Марченко у судовому порядку поділило своє майно. Відповідно до даних судового реєстру, Тернопільський міськрайонний суд затвердив мирову угоду, відповідно до якої за нардепкою визнали «право особистої приватної власності на земельну ділянку і недобудований будинок в Великих Гаях».

В декларації за 2023 рік Марченко вказала чотири автомобілі. Чоловік нардепки володіє ВАЗ 2103 1978 року випуску та позашляховиком Volkswagen Touareg 2014 року випуску і вартістю 520 тис. грн. Цей автомобіль був придбаний в 2019 році. В 2021 році Людмила Марченко придбала і для себе транспорт. Це Honda Civic 2017 року випуску і вартістю 100 тис. гривень. Окрім того, вона має право керування на авто Toyota Land Cruiser 2017 року випуску, і який належить Івану Ціпов’язу.

У Верховній Раді Людмила Марченко за 2023 рік заробила майже 527 тис. гривень. Де працює та скільки саме отримав зарплати і пенсії її чоловік, народна депутатка в декларацію не внесла. Також зазначено, що вона отримує аліменти в розмірі – понад 55 тис. гривень. В Людмили Марченко є 30 тис. доларів та 6100 євро готівкою. На рахунку в банках вона тримає понад 367 тис. грн.

Додамо, що 11 липня 2023 року детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці за зловживанням впливом і сприянні у перетині державного кордону чоловікам призовного віку. НАБУ оприлюднило відео розмов, де чути, як обраниця та її помічниця обговорюють з іншими особами вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести їх дані до системи «Шлях». Ухилянтам допомагали виїжджати, оформлюючи їх як волонтерів від благодійних фондів. Також оприлюднили відео, на якому видно, як вагітна нардепка викидає гроші за паркан свого заміського будинку, який їй принесли напередодні як хабар.

20 вересня 2023 року після народження доньки Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Людмили Марченко. Жінці призначили заставу у розмірі 53,6 тисячі гривень.

Хто така Людмила Марченко

На сайті парті «Слуга народу», від якої Людмила Марченко у 2019 році потрапила у Верховну Раду, можна знайти коротку біографічну довідку. Марченко народилася 28 березня 1983 року у Смілі Черкаської області. Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика». Фасилітатор. Проводить навчання для ВПО у проекті ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Луганської та Донецької областей». Працювала провідним фахівцем департаменту навчання та розвитку персоналу у ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Нова лінія». Наприкінці 2022 року Марченко проголосувала за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.

Людмила Марченко заміжня. Її чоловік – колишній військовий комісар Львівщини. 57-річного підполковника Івана Марченко призначили на цю посаду у квітні 2021 року. У лютому 2022 року його замінив підполковник Олександр Тіщенко, якого призначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.