Авто без номерів, припарковані на тротуарі на вул. Шолом-Алейхема

На вул. Шолом-Алейхема в центрі Львова патрульні виписують адміністративні матеріали для водіїв, які припаркували свої авто з порушенням ПДР на тротуарі, при цьому знявши номерні знаки. Таким чином порушники намагаються уникнути штрафів.

На припарковані автомобілі без номерів на вул. Шолом-Алейхема звернув увагу відомий шоумен Тарас Стадницький, опублікувавши фото припаркованих на тротуарі BMW X5 та Chevrolet Aveo.

«Спостеріг дуже цікаву штуку – машини... без номерів. На власні очі бачив, як підійшов чоловік, відчинив багажник, витягнув номери, причепив їх, з'їхав з тротуару і поїхав. Спочатку подумав, що то, певно, якась спецоперація поліції, бо то прямо під носом університету внутрішніх справ. Або на прикладі показують студентам, як виглядають правопорушення», – написав Тарас Стадницький у фейсбуці 1 жовтня.

Прикметно те, що авто без номерів паркують за всього лише пів сотні метрів від відділу поліції №1, який розташований на сусідній вулиці Академіка Кучера та університету внутрішніх справ.

У патрульній поліції Львівщини 2 жовтня розповіли ZAXID.NET, що на місці працює екіпаж патрульних – на порушників складають адміністративні постанови. Поліцейські встановлюють порушників різними способами, у тому числі, вивчаючи записи камер відеоспостереження. За даними патрульної поліції, станом на 12:00 2 жовтня виписали щонайменше два штрафи.

Зазначимо, поблизу місця порушення на вул. Городоцькій розташований Львівський державний університет внутрішніх справ, а також на вул. Академіка Кучера – відділ поліції. Дописувачі в коментарях припускають, що саме співробітники цих правоохоронних структур знімають номерні знаки з авто для уникнення штрафів. Водночас, у патрульній поліції зауважили, що порушники паркування без номерів – це різні водії, в тому числі – офісні працівники.

Додамо, за паркування на газоні або тротуарі передбачений штраф у розмірі 340 грн, відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП.