Майже у всіх регіонах України діють екстрені відключення світла

Ввечері середи, 15 жовтня, майже у всіх областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили у телеграм-каналі міністерства енергетики.

Близько 18:00 ДТЕК повідомив про запровадження аварійних відключень електроенергії у Києві та області, на Дніпропетровщині та Одещині. Вже близько 18:20 міненерго повідомило, що аварійні відключення світла діють у всіх регіонах, окрім Донецької та частини Чернігівської областей. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень», – йдеться у повідомленні міненерго.

У міненерго закликали українців, в яких зараз є електроенергія, споживати її ощадливо.

Доповнено. Близько 22:40 НЕК «Укренерго» майже у всіх регіонах скасувала аварійні відключення світла.

Зауважимо, що цієї осені російські військові відновили атаки на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти, як правило, концентрують масовані удари на одній з областей. В ніч на 15 жовтня, росіяни атакували ударними безпілотниками Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілів у регіоні почалися екстрені відключення світла. Втім вже о близько 13:00 енергетики відновили електропостачання у 102 населених пунктах Дніпропетровщини.

Крім того, 3 жовтня росіяни здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувні об’єкти компанії «Нафтогаз», що розташовані у Полтавській та Харківській областях. За даними Bloomberg, того дня окупанти знищили 60% внутрішнього видобутку природного газу України.