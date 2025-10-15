15 жовтня у Дніпропетровській області ввели екстрені відключення електроенергії

У ніч на середу, 15 жовтня, російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, зокрема й енергетичну інфраструктуру. Після атаки ворога на енергосистему в Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла, повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДТЕК.

Упродовж ночі сили протиповітряної оборони збили над регіоном 37 російських дронів. Однак були й влучання.



«У Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств», – повідомив Лисак.



Також відомо про одного постраждалого – 19-річного хлопця госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За командою «Укренерго» 15 жовтня у Дніпропетровській області ввели екстрені відключення електроенергії. Термін відновлення світла наразі невідомий, додали в ДТЕК.

Нагадаємо, восени російська армія відновила атаки по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти, як правило, концентрують масовані удари на одній з областей України. Унаслідок російських атак в жовтні відновилися відключення світла.