Внаслідок російських атак Україна може потребувати імпортного газу та електроенергії

Через можливі атаки Росії на енергетику Україна може потребувати імпорту електроенергії та газу. Про це у понеділок, 13 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас Володимир Зеленський припустив, що невдовзі Україна буде змушена імпортувати енергоносії через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

«Можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими, і ця можливість для нас відкрита», – сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів, що на тлі російських атак «почали говорити про імпорт газу». Він наголосив, що у питанні газопостачання головною проблемою є фінансування.

Зеленський додав, що кілька міжнародних партнерів готові допомогти Україні із постачанням електроенергії чи газу без негайної вимоги оплати. Зокрема, йдеться про Норвегію та країни Європейського Союзу. Крім того, президент припустив, що допомогти з імпортом газу чи електроенергії можуть допомогти представники Близького Сходу.

Нагадаємо, восени росіяни поновили тактику атак на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти концентрують масовані удари на одній з областей України. Так, 1 жовтня росіяни атакували Київщину, внаслідок чого на Чорнобильській АЕС стався блекаут, 3 жовтня – Полтавщину, 4 жовтня – Чернігівщину, 5 жовтня – Львівщину. 10 жовтня окупанти завдали масованого удару по Києву, внаслідок чого лівий берег залишився без світла.