Поставлені акумулятори виглядають як білі коробки та працюють без впливу на інші батареї

Україна запустила мережу акумуляторних батарей для уникнення тривалих відключень електроенергії в разі російських атак на енергетичні об’єкти. Акумулятори розташовані у секретних місцях, повідомила 5 жовтня Wall Street Journal.

Акумуляторні батареї знатні певний час підтримувати енергомережу, якщо вона постраждає внаслідок російських атак. За даними газети, батареї постачає Україні американська компанія Fluence.

Вартість програми запуску секретної мережі акумуляторних парків складає близько 140 млн доларів. За даними WSJ, програму запуску батарей завершили у серпні 2025 року.

Акумуляторні парки виглядають як майданчики з рядами білих блоків заввишки 2,4 м. Шість об’єктів у Києві та Дніпропетровській області постачають електроенергію до електромережі, якщо через обстріли відключиться інше джерело.

За даними WSJ, загальна потужність секретних акумуляторних парків складає 200 МВт. Разом вони зберігатимуть до 400 МВт-год електроенергії – завдяки цій потужності можна забезпечити протягом двох годин 600 тис. домогосподарств. Кожен блок можна замінити у разі пошкодження без впливу на інші.

За словами радника з питань накопичення енергії ДТЕК Вадима Уткіна, у 2021 році він керував будівництвом схожого парку батарей в Енергодар в Запорізькій області. Він заявив, що за кілька годин до окупації регіону росіянами видалив програмне забезпечення з акумуляторів, перетворивши їх на «дорогі цеглини».

Видання зазначило, що для запобігання знищенню акумуляторних парків Україна тримає місце їхнього розташування та засоби їхнього захисту – зокрема, системи ППО – в секреті.