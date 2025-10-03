Росіяни вночі атакували об'єкти «Нафтогазу»

В ніч на п’ятницю, 3 жовтня, росіяни здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувні об’єкти компанії «Нафтогаз», що розташовані у Полтавській та Харківській областях. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький фейсбук-сторінці.

За словами Сергія Корецького, росіяни спрямували на об’єкти інфраструктури 35 ракет, зокрема, балістичних та 60 ударних безпілотників. Сергій Корецький зауважує, що не всі російські боєприпаси вдалося збити. Внаслідок атаки значна кількість обʼєктів «Нафтогазу» зазнала пошкоджень, а частина руйнувань – критичні.

«Це найбільша масована атака на нашу газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку», – написав Сергій Корецький.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч на 3 жовтня росіяни випустили по Україні 381 безпілотник, 7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», 21 крилату ракету «Іскандер-К» та 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Українські військові змогли перехопити 330 повітряних цілей. Під обстріл потрапили Одещина, Харківщина, Полтавщина, Київщина, Дніпропетровщина та Сумщина.