Полтавщину росіяни атакували ударними дронами

Російські війська в ніч на п’ятницю, 3 жовтня, масовано атакували Полтавську область дронами та ракетами. Основною ціллю стали об'єкти енергетики. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За словами голови ОВА, влучання та падіння уламків зафіксували на різних локаціях області.

«Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та дронів. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях», – йдеться у повідомленні.

В результаті атаки постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння, однак обійшлося без постраждалих.

Рух повітряних цілей над територією України вночі 3 жовтня

Також під атакою вночі опинилася Дніпропетровщина. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Синельниківському районі пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка.

Крім цього, вибухи в ніч на 3 жовтня лунали в Одесі, на Сумщині та Харківщині.

Доповнено об 11:09. Загалом росіяни випустили по Україні 381 БпЛА, 7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», 21 крилату ракету «Іскандер-К» та 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.



«Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області», – розповіли Повітряні сили ЗСУ.



ППО ліквідувала 320 повітряних цілей

303 ворожі БпЛА,

12 крилатих ракет «Іскандер-К»;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.



Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Нагадаємо, 2 жовтня у місті Ніжин, що на Чернігівщині, повністю зникла електроенергія. Блекаут спричинили російські атаки на інфраструктуру.