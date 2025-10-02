Андрій Гнатов розповів про далекобійні можливості України

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, попередив Москву про здатність України відповідати на дії Росії дзеркально. Йдеться, зокрема, про удари по енергетичних об’єктах. Про це Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Укрінформ».

Андрія Гнатова запитали, чи має Україна можливість спричинити блекаут у Москві, як це нещодавно заявляв президент Володимир Зеленський. Андрій Гнатов зауважив, що Україна симетрично відповідатиме на атаки росіян та підкреслив, що українські військові мають таку можливість.

«Ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги», – наголосив Андрій Гнатов.

Крім того, генерал-лейтенант повідомив, що в України «все добре з будь-якою зброєю». Водночас зауважив, що є питання щодо кількості зброї, яка потрібна, для здобуття військової переваги над Росією.

«Зрозуміло, що бойових літаків у противника зараз більше, але це не означає, що вони можуть за рахунок цього отримати перевагу, яка дала б їм шанси перемагати у війні. Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо», – розповів Андрій Гнатов.

Нагадаємо, 27 вересня під час пресконференції Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме на спроби Росії позбавити українські міста електроенергії.

«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії», – наголосив Володимир Зеленський.

Ввечері 28 вересня у російському Бєлгороді під обстріл потрапили ТЕЦ та електропідстанція. У місті повністю зникли світло та водопостачання.

2 жовтня під час пресконференції Володимир Зеленський повідомив, що Україна щодня атакує цілі в Росії за допомогою 100-150 ударних дронів та натякнув, що незабаром ЗСУ можуть отримати на можливість атакувати країну-агресорку зброєю іноземного виробництва.