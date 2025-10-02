Володимир Зеленський наголосив на можливості України відповідати на російські атаки по енергетичних об'єктах

Володимир Зеленський озвучив кількість ударних БпЛА, якою Росія щодня атакує Україну. Також президент України розповів, скільки безпілотників щоденно можуть застосовувати українські військові для ураження цілей в Росії. Про це Верховний Головнокомандувач ЗСУ розповів у четвер, 2 жовтня, під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна першою ніколи не здійснювала атаки на російську цивільну інфраструктуру, а лише почала відповідала на удари росіян по енергетичних об’єктах. Президент наголосив, що зараз ЗСУ спроможні завдати росіянам ударів у відповідь, але для цього необхідне фінансування.

«Трохи більш ніж рік тому в нас не було можливостей для відповіді, коли, ви пам’ятаєте, Росія влаштовувала блекаути в Україні та інші жахливі речі. Тепер у нас є можливість відповісти. І вони відчувають наші сильні відповіді [...] Вони використовують щодня по 500-600 дронів, а ми – 100-150. Зараз це питання фінансування. Я говорив із партнерами. Збільшивши фінансування, ми збільшимо можливості й будемо на рівні. Тоді Росія матиме більше питань від свого суспільства до своїх лідерів. Це важливо», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів, що раніше для ударів вглиб Росії українські військові застосовували зброю лише вітчизняного виробництва, однак зараз президент України натякнув, що ця ситуація може змінитись.

«Після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів, ми, можливо, будемо мати щось більше. Не знаю, побачимо», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу та НАТО здатна боротися та перемогти Росію. Крім того, глава Білого дому, припустив, що Україна здатна повернутися до первісних кордонів. Таку заяву президент США зробив після розмови з Володимиром Зеленським.