Суд виправдав Максима Копинця у справі про вчинення ДТП у нетверезому стані

Львівський окружний адміністративний суд відмовився поновити на посаді колишнього співробітника прокуратури Максима Копинця. У 2023 році Мостиський районний суд Львівщини виправдав прокурора у звинуваченнях у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння у Жидачеві, після чого його звільнили з правоохоронних органів. На це рішення звернув увагу «Судовий репортер».

5 вересня 2017 року прокурор Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області Максим Копинець потрапив у ДТП. За даними правоохоронців, він керував авто Audi 100 у стані алкогольного сп’яніння, перевищив швидкість та наїхав на бордюр, авто перекинулось та зупинилось на сміттєвих баках. Унаслідок ДТП пасажирка Audi 100 отримала травми.

У суді Максим Копинець своєї провини не визнав. Він заявив, що у той день був у відпустці і підвозив знайому в село. Повертаючись у Жидачів, він почув стукіт в машині та подумав, що погано закрив багажник. Перед в’їздом у Жидачів водій зупинився на дорозі, перевірив багажник, після чого в нього виник конфлікт із пасажиркою, під час якого він випив коньяк, а знайома сіла за кермо та вчинила ДТП. Після ДТП Максим Копинець був у реанімації та не памʼятав обставин ДТП.

Пасажирка Audi 100 в суді розповіла, що вони з обвинуваченим проводили час та вживали алкоголь. За її словами, вранці Максим Копинець купив ще алкоголь, випивши пляшку пива та трохи коньяку. Вона стверджує, що за кермом був він. Чоловік пасажирки в суді також повідомляв, що батьки прокурора йому погрожували. Зрештою суддя Юрій Білоус закрив справу через недоведеність вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення.

У 2018 році Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила, що Максима Копинця необхідно звільнити за порушення прокурорської етики. Прокурор оскаржував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Ця справа розглядалася Великою палатою Верховного суду, яка дійшла висновку, що виправдувальний вирок не заперечує обставин ДТП і поведінки учасників. Крім цього, вирок не спростовує того факту, що прокурор під ДТП перебував у стані алкогольного спʼяніння і перед цим тривалий час був у товаристві заміжньої жінки, вживаючи спиртне. КДКП кваліфікувала його поведінку, як грубе порушення правил прокурорської етики, шляхом ігнорування заборон на поведінку, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

Максим Копинець оскаржував звільнення і в суді. Справу розглядав Львівський окружний адмінсуд. Він також вимагав у прокуратури сплатити йому середній заробіток і моральну компенсацію. Однак суддя Оксана Карпʼяк у задоволенні позову відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.