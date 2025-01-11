ДТП трапилась 10 січня в селі Затемне Львівського району

На Львівщині внаслідок зіткнення автомобіля з автобусом травмовані семеро людей. Усіх їх госпіталізували до лікарень.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 10 січня, близько 19:30, у селі Затемне Львівського району. На автодорозі Куровичі – Рогатин зіткнулися автомобіль Peugeot 3008, яким керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz, за кермом якого був 39-річний мешканець Львівського району.

Внаслідок ДТП постраждали водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району. Всіх їх госпіталізували до лікарень.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі.