Підлітки облили інспекторів водою

У Калуші під час конфлікту з підлітками працівник муніципальної варти вистрелив з особистого стартового пістолета. Порушника притягнуть до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався у понеділок, 21 квітня, на площі Героїв у Калуші. До підлітків, які набирали воду з фонтану, підійшли працівники муніципальної варти і зробили зауваження. Під час конфлікту один з посадовців вистрелив з пістолета, а підлітки облили муніципалів водою.

22 квітня у поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що не отримували звернень про інцидент у Калуші. Однак зареєстрували інформацію про подію після моніторингу соціальних мереж.

«Під час перевірки ми з’ясували, що інспектор здійснив постріл з особистого стартового пістолета, який загрози оточуючим не несе. Пістолет вилучили і зараз вирішується питання про притягнення інспектора до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство)», – зазначили правоохоронці.

Міськрада Калуша теж призначила службову перевірку. У коментарі Інформатору, начальник відділу муніципальної інспекції Калуської міської ради Михайло Костельний розповів, що інспектор використав власний спецзасіб, що не мав права робити за посадовою інструкцією.

«Хлопці отримали вказівку перевірити ситуацію. Їх там облили водою та облаяли і інспектор не втримався і використав спецзасіб. Те, що він перевищив повноваження і зробив це на емоціях – це неправильно. Ми це засуджуємо і він це визнав», – сказав посадовець.

За дрібне хуліганство працівнику муніципальної варти загрожує від 51 до 119 грн штрафу або від 40 до 60 годин громадських робіт, або від 1 до 2 місяців виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.