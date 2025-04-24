Інцидент стався біля фонтану, з якого діти набирали воду у Великодній понеділок

Інспектора муніципальної варти покарали доганою за вистріл зі стартового пістолета під час конфлікту з підлітками біля фонтану. Про це повідомили у Калуській міській раді 23 квітня.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської мерії Олега Тарбєєва, інспектор з охорони громадського порядку визнав свою вину та пообіцяв більше таке не робити.

«На підставі службової записки від керівника відділу муніципальної інспекції, прийнято рішення оголосити догану інспектору. До слова, інспектор виконує свої обов’язки вже два роки і раніше до дисциплінарної відповідальності не притягався», – зазначив Олег Тарбєєв.

Нагадаємо, 21 квітня у Калуші на площі Героїв муніципальний інспектор зробив зауваження підліткам, які набирали воду з фонтану. Відтак виник конфлікт, під час якого посадовець вистрелив з особистого стартового пістолета, а підлітки облили муніципалів водою. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.