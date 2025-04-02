Інцидент стався у Центрі художньої творчості дітей Калуської міської ради

Калуський міськрайонний суд визнав мешканку Калуша Наталію Шкіру винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень. За побиття директорки місцевого центру художньої творчості дітей під час конфлікту через неправильно заповнену трудову книжку, прикарпатці призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 31 березня, інцидент стався у жовтні 2024 року. Наталія Шкіра у приміщенні Центру художньої творчості дітей Калуської міської ради побила директорку установи Віту Липовську.

Під час судового засідання, Наталія Шкіра не визнала свої вини і пояснила, що того дня відвідувала центр зайнятості, де їй сказали, що у трудовій книжці відсутній запис з попереднього місця роботи. Щоб вирішити питання, вона пішла в центр художньої творчості. За словами обвинуваченої, вона сказала директорці центру, щоб їй належно оформили трудову книжку, проте остання почала її обзивати та виштовхувати з приміщення. Після інциденту її трудову передали сторожу.

Натомість потерпіла розповіла, що віддала обвинуваченій трудову книжку, з якою та вибігла в коридор. Там вона на телефон знімала кабінети, дитячі роздягальні і працівників. Після зауваження, експрацівниця вдарила її та вчепилися за волосся. Покази директорки підвердили швейцар та завгосп, а також відеозапис з місця події.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Богдана Кулаєць визнала Наталію Шкіру винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень і призначила їй 850 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.