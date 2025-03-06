Івано-Франківський міський суд виніс вирок трьом підліткам, які, застосовуючи газові балончики, побили кількох перехожих у Івано-Франківську. Нападники знімали побиття на відео, щоб «підвищити статистику у соцмережах». Суд призначив підліткам покарання – від 2 до 3 років пробаційного нагляду.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, протягом січня – лютого 2024 року троє неповнолітніх щонайменше шість разів нападали на перехожих людей у Івано-Франківську. Вони застосовували сльозогінний газ та нападали на людей, зокрема пенсіонерів, знімаючи це на відео. Зокрема, одному із потерпілих підлітки наносили удари ногами по голові та тілу, іншу жінку вдарили ногою у спину, після чого вона впала на землю і її продовжували бити. Однією з постраждалих є 80-річна пенсіонерка.

Поліція оголошувала нападників у розшук, згодом один із підлітків заявив правоохоронцям, що «вони з друзями вирішили хайпанути», а більшість ударів були «імітовані». Під час судового розгляду усі троє обвинувачених визнали свою провину у хуліганстві та розповіли, що таким чином хотіли «підвищити статистику у соцмережах» та «набрати популярності». Обвинувачені стверджували, що шкодують про вчинене.

Цю справу розглядала суддя Іванна Ковалюк, прізвища обвинувачених були приховані у матеріалах справи. Потерпілі на судове засідання не прийшли, але повідомили, що їм відшкодували завдану шкоду.

Суддя визнала підлітків винними у хуліганстві (ч.4 ст.296 ККУ), призначивши покарання пробаційний нагляд від 2 до 3 років без ізоляції від суспільства. Вирок ще можна оскаржити.