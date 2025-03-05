Композитор-пісняр Олег Харитонов

Новодністровська міська рада Чернівецької області позбавила 60-річного композитора-пісняра Олега Харитонова звання почесного громадянина міста після нецензурних висловлювань про рідне місто у соцмережах.

«Причиною цьому послужили його нецензурні висловлювання на адресу міста в коментарях однієї із соціальних мереж», – вказано на сайті Новодністровської міськради.

Наприкінці лютого 2025 року поетеса Інна Гончар оприлюднила допис про 60-річного Олега Харитонова, зокрема, що композитор у переписці з нею «послав місто на**й», спілкуючись російською мовою. У коментарях очільниця Новодністровська Наталія Цимбалюк повідомляла, що його позбавлять звання почесного громадянина.

Олег Харитонов навчався у новодністровській школі та у 2003 року отримав звання «Почесного громадянина м.Новодністровськ» за рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

«Після того, як він висловив своє відношення до Новодністровська і воно стало публічним, було порушено питання про доцільність позбавлення його високого звання. Депутати підтримали ініціативу і проголосували за позбавлення права Олега Харитонова бути почесним громадянином нашого міста», – вказано у повідомленні міськради.

Олег Харитонов має свій YouTube-канал, де зокрема публікує пісні різних виконавців, музику до яких він писав. Серед виконавців є Таїсія Повалій – російська колаборантка, яку у 2024 році Володимир Зеленський позбавив держнагород.