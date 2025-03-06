Поліція затримала військового, який наприкінці лютого зґвалтував неповнолітню дівчину у центрі Львова. Щодо нього порушили кримінальну справу, на час слідства він перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Як вказано в ухвалі Личаківського райсуду Львова, яку оприлюднили у судовому реєстрі, близько опівночі 27 лютого 2025 року уродженець Прикарпаття, який є чинним військовослужбовцем, зустрів неповнолітню дівчину на вул. Під Дубом неподалік ТРЦ Forum Lviv, він переслідував її до сусідньої вулиці Генерала Грекова, де змусив її зайти на прибудинкову територію. Чоловік погрожував дівчині, застосовував силу та зґвалтував. В ухвалі не вказано вік потерпілої та кривдника.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали ґвалтівника, щодо нього порушили кримінальне провадження за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч.3 ст.152 ККУ), що передбачає тюремне ув’язнення від 7 до 12 років. Відомо, що чоловік є раніше судимим за ст.153 ККУ (сексуальне насильство). На час слідства затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.